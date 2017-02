Интервью номера СЕМЬЯ - МОЙ ФУНДАМЕНТ



Согласно опросов наших читателей, Антон Лапшин признан человеком года.



Антон Николаевич Лапшин, ветеринарный врач-хирург, 28 лет.

итоги'2016 Антона Лапшина:

впервые в РФ проведена операция транскатетерной окклюзии открытого артериального протока у собаки весом менее 2 кг;

опубликовано 12 статей в российских ветеринарных журналах;

выпущена книга «Оперативная урология мелких домашних животных хирургия в урологии»;

выступления c докладами на всех крупных ветеринарных мероприятиях в РФ: Санкт-Петербургская ветеринарная хирургическая конференция (февраль); Московский международный ветеринарный конгресс (апрель); Национальная ветеринарная конференция (октябрь); Санкт-Петербургская терапевтическая конференция (май) и Санкт-Петербургская конференция по современным визуальным методам диагностики; Сочинский ветеринарный фестиваль;

прочитаны 30 лекций в городах: Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Самара, Алматы (Казахстан) и Джексон Холл ( Вайоминг, США);

проведено 4 мастер-класса по хирургии;

общее количество лекций и мастер-классов – 77 часов

Интервью с Екатериной Кузнецовой



Екатерина Сергеевна Кузнецова – ветеринарный врач-дерматолог, заведующая дерматологическим отделением клиники "Белый клык".

Первый в РФ доктор – дипломант Европейского ветеринарного дерматологического колледжа, лауреат премии Ассоциации практикующих врачей России "Золотой Скальпель", член Европейского общества ветеринарной дерматологии (European Society of Veterinary Dermatology), член Международного общества ветеринарной дерматопатологии (International

Society of Veterinary Dermatopathology), член Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (European College of Veterinary Dermatology).



– Екатерина Сергеевна, позвольте вас поздравить с завершением NVC. Как вы оцениваете прошедшее мероприятие?



– На конгрессе я отвечала за дерматологию и рада, что все прошло хорошо, потому как очень волновалась. В первый день обычно у нас проходит образовательная программа, а второй-третий, когда мы приглашаем иностранного лектора, – для продвинутой аудитории. Темы с каждым годом усложняются, и уровень слушателей меняется, что не может не радовать.

Интервью с Владимиром Сотниковым, кандидатом ветеринарных наук, главным врачом Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии (Санкт-Петербург), президентом Санкт-Петербургского ветеринарного общества, главным редактором журнала «Ветеринарный Петербург»



Владимир Валерьевич СОТНИКОВ и его достижения в российской ветеринарной медицине:



1999–2000 гг. – внедрение в повседневную практику портографии – метода исследования сосудов печени, позволившего оценивать кро-воток в портальной вене и впервые в отечественной ветеринарии диагностировать заболевания этого органа, в том числе врожденные и приобретенные портосистемные шунты и т.д.; неселективной ангиографии (диагностика тромбоэмболии у кошек);

1998 г. – внедрение гемотрансфузии – методики, дающей возможность спасать жизни многих пациентов;

2000 г. – впервые в России проведен остео-синтез с использованием акрилового полимера – метод, предоставляющий возможность не допустить разрушения костей у собак после переломов предплечья;

2002–2003 гг. – первым в Санкт-Петербурге начинает успешно делать тройную остеотомию таза – операцию, позволяющую восстановить собственный тазобедренный сустав пациента;

2003–2004 гг. – внедрение криодеструкции для лечения новообразований у мелких домашних животных;

2005–2006 гг. – использование электроэнцефалографии для диагностики заболеваний головного мозга;

2006–2007 гг. – проведение операций на головном мозге с целью хирургического лечения эпилепсии и удаления новообразований головного мозга;

2006 г. – впервые в России удаление опухоли головного мозга (астрацитомы) у овчарки;

2008 г. – защита кандидатской диссертации: «Диагностика и оперативное лечение дископатий грудопоясничного отдела позвоночника собак».





Интервью с Наталией Игнатенко (Киев, Украина), к.в.н., ветеринарным врачом, лауреатом национальной премии Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России «Золотой скальпель», редактором рубрики «Эндокринология» научно-практического журнала VetPharma.



– Наталия, вы удостоились престижной награды российских ветеринарных врачей – Золотого скальпеля. Какие чувства у вас вызывает это награждение?



– Я очень признательна Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России и президенту Московского международного ветеринарного конгресса Сергею Середе, в первую очередь, за возможность обратиться к полутора тысячам российских коллег, присутствовавших на церемонии открытия, и ощутить, что желание мира – это не только мое самое заветное желание, оно совпало с ощущениями всех коллег, выразивших свою поддержку. Девиз конгресса – «Одна профессия – одно видение мира» – касается каждого из нас, потому что от нас зависит, несем ли мы мир в наши семьи и на нашу землю. Для нас, украинцев, важен каждый голос, желающий мира нашей земле.

Интервью с Сергеем Коняевым, к.б.н., главным ветеринарным врачом клиники «АС Вет» (Новосибирск), научным сотрудником Института систематики и экологии животных СО РАН – Сергей Владимирович, как вы пришли в профессию? – Никогда не хотел стать ветеринаром или медиком. Меня всегда интересовали биология и само устройство жизни. Выбор в пользу ветеринарии пал больше из-за осознания необходимости получения сугубо «практичной» профессии, что и понятно – это же были 90-е. С трудом дождался 4-го курса, когда начинались практические дисциплины, а дождавшись, разочаровался в профессии и потерял интерес к учебе.



Фотогалерея

