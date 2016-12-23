Интервью номера

СЕМЬЯ - МОЙ ФУНДАМЕНТ

Согласно опросов наших читателей, Антон Лапшин признан человеком года.

Антон Николаевич Лапшин, ветеринарный врач-хирург, 28 лет.
итоги'2016 Антона Лапшина:
  • впервые в РФ проведена операция транскатетерной окклюзии открытого артериального протока у собаки весом менее 2 кг;
  • опубликовано 12 статей в российских ветеринарных журналах;
  • выпущена книга «Оперативная урология мелких домашних животных хирургия в урологии»;
  • выступления c докладами на всех крупных ветеринарных мероприятиях в РФ: Санкт-Петербургская ветеринарная хирургическая конференция (февраль); Московский международный ветеринарный конгресс (апрель); Национальная ветеринарная конференция (октябрь); Санкт-Петербургская терапевтическая конференция (май) и Санкт-Петербургская конференция по современным визуальным методам диагностики; Сочинский ветеринарный фестиваль;
  • прочитаны 30 лекций в городах: Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Самара, Алматы (Казахстан) и Джексон Холл ( Вайоминг, США);
  • проведено 4 мастер-класса по хирургии;
  • общее количество лекций и мастер-классов – 77 часов

.
КОГДА ВЕСЬ МИР У ТВОИХ НОГ

Интервью с Екатериной Кузнецовой

Екатерина Сергеевна Кузнецова – ветеринарный врач-дерматолог, заведующая дерматологическим отделением клиники "Белый клык".
Первый в РФ доктор – дипломант Европейского ветеринарного дерматологического колледжа, лауреат премии Ассоциации практикующих врачей России "Золотой Скальпель", член Европейского общества ветеринарной дерматологии (European Society of Veterinary Dermatology), член Международного общества ветеринарной дерматопатологии (International
Society of Veterinary Dermatopathology), член Европейского колледжа ветеринарной дерматологии (European College of Veterinary Dermatology).

– Екатерина Сергеевна, позвольте вас поздравить с завершением NVC. Как вы оцениваете прошедшее мероприятие?

– На конгрессе я отвечала за дерматологию и рада, что все прошло хорошо, потому как очень волновалась. В первый день обычно у нас проходит образовательная программа, а второй-третий, когда мы приглашаем иностранного лектора, – для продвинутой аудитории. Темы с каждым годом усложняются, и уровень слушателей меняется, что не может не радовать.
И, наконец, к нам в этом году приехал долгожданный лектор, которого мы ждали 4 года – Терри Оливри.
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ДОКТОРА СОТНИКОВА

Интервью с Владимиром Сотниковым, кандидатом ветеринарных наук, главным врачом Ветеринарной клиники неврологии, травматологии и интенсивной терапии (Санкт-Петербург), президентом Санкт-Петербургского ветеринарного общества, главным редактором журнала «Ветеринарный Петербург»

Владимир Валерьевич СОТНИКОВ и его достижения в российской ветеринарной медицине:

1999–2000 гг. – внедрение в повседневную практику портографии – метода исследования сосудов печени, позволившего оценивать кро-воток в портальной вене и впервые в отечественной ветеринарии диагностировать заболевания этого органа, в том числе врожденные и приобретенные портосистемные шунты и т.д.; неселективной ангиографии (диагностика тромбоэмболии у кошек); 
1998 г. – внедрение гемотрансфузии – методики, дающей возможность спасать жизни многих пациентов; 
2000 г. – впервые в России проведен остео-синтез с использованием акрилового полимера – метод, предоставляющий возможность не допустить разрушения костей у собак после переломов предплечья; 
2002–2003 гг. – первым в Санкт-Петербурге начинает успешно делать тройную остеотомию таза – операцию, позволяющую восстановить собственный тазобедренный сустав пациента; 
2003–2004 гг. – внедрение криодеструкции для лечения новообразований у мелких домашних животных; 
2005–2006 гг. – использование электроэнцефалографии для диагностики заболеваний головного мозга; 
2006–2007 гг. – проведение операций на головном мозге с целью хирургического лечения эпилепсии и удаления новообразований головного мозга; 
2006 г. – впервые в России удаление опухоли головного мозга (астрацитомы) у овчарки; 
2008 г. – защита кандидатской диссертации: «Диагностика и оперативное лечение дископатий грудопоясничного отдела позвоночника собак».


В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ЧУДУ

Интервью с Наталией Игнатенко (Киев, Украина), к.в.н., ветеринарным врачом, лауреатом национальной премии Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России «Золотой скальпель», редактором рубрики «Эндокринология» научно-практического журнала VetPharma.

 – Наталия, вы удостоились престижной награды российских ветеринарных врачей – Золотого скальпеля. Какие чувства у вас вызывает это награждение?

  – Я очень признательна Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России и президенту Московского международного ветеринарного конгресса Сергею Середе, в первую очередь, за возможность обратиться к полутора тысячам российских коллег, присутствовавших на церемонии открытия, и ощутить, что желание мира – это не только мое самое заветное желание, оно совпало с ощущениями всех коллег, выразивших свою поддержку. Девиз конгресса – «Одна профессия – одно видение мира» – касается каждого из нас, потому что от нас зависит, несем ли мы мир в наши семьи и на нашу землю. Для нас, украинцев, важен каждый голос, желающий мира нашей земле.
В НАУКЕ ВАЖНА ПОДВИЖНОСТЬ

Интервью с Сергеем Коняевым, к.б.н., главным ветеринарным врачом клиники «АС Вет» (Новосибирск), научным сотрудником Института систематики и экологии животных СО РАН

– Сергей Владимирович, как вы пришли в профессию?

– Никогда не хотел стать ветеринаром или медиком. Меня всегда интересовали биология и само устройство жизни. Выбор в пользу ветеринарии пал больше из-за осознания необходимости получения сугубо «практичной» профессии, что и понятно – это же были 90-е. С трудом дождался 4-го курса, когда начинались практические дисциплины, а дождавшись, разочаровался в профессии и потерял интерес к учебе.



Фотогалерея


>> Перейти в фотогалерею

Новости

Северные олени и Рождество 23.12.2016 Северные олени и Рождество
Две английские ветеринарные ассоциации объявили викторину, чтобы проверить знания о северных оленях. The Veterinary Deer Society (VDS) и BVA придумали головоломку чтобы воодушевить ветеринаров и других людей думать об оленях круглый год, а не только на Рождество.

Рождественское предупреждение BVA 23.12.2016 Рождественское предупреждение BVA
Британская ветеринарная ассоциация (BVA) предупреждает владельцев домашних животных об опасности отравления их питомцев в период рождественских праздников. Как показывает статистика, более 80% ветеринарных врачей наблюдали по крайне мере один случай отравления животных в этот период.

По запросу Роспотребнадзора СПЗ внес свои предложения по изменениям в действующие санитарные правила 19.12.2016 По запросу Роспотребнадзора СПЗ внес свои предложения по изменениям в действующие санитарные правила
Участники союза предприятий зообизнеса на основе анализа своей деятельности, выявили наиболее проблемные моменты регулирования деятельности в области ветеринарии. Пробелы в действующих санитарных правилах, опечатки, которые вносят смысловые изменения в текст документа, а также чрезмерно жесткие требования зачастую создают дополнительные, а порой непреодолимые препятствия для осуществления деятельности ряда предприятий.

XVI Байкальская ветеринарная конференция 14.12.2016 XVI Байкальская ветеринарная конференция

Байкальская  ассоциация  практикующих ветеринарных врачей, при поддержке Службы ветеринарии Иркутской области, Иркутского аграрного техникума и при информационной поддержке  журнала VetPharma приглашает принять участие в XVI Байкальской ветеринарной конференции в Иркутске.

День домашних животных 30.11.2016 День домашних животных
Сегодня во всём мире отмечается праздник, посвящённый всем домашним питомцам! Не забудьте и вы поздравить своего любимца.

Лучшая ветеринарная клиника Ростова'2016 25.11.2016 Лучшая ветеринарная клиника Ростова'2016
На сайте 1Rnd.ru подведены итоги конкурса «Лучшая ветклиника Ростова-2016». Принять участие в конкурсе могли любая ростовская ветеринарная клиника или кабинет. А интернет-пользователи, владельцы домашних питомцев, определили лучших среди тех, кто лечит их любимцев.
С гордостью сообщаем: Диплом победителя конкурса «Лучшая ветклиника Ростова 2016», занявшего первое место, и подарок от Генерального спонсора под аплодисменты вручен директору ветеринарных клиник «Центр» Ирине Ермаковой.

>> Перейти в архив новостей


Календарь событий

2 - 4 февраля 2017г. «Биология, патология и современные методы диагностики и лечения заболеваний лошадей». VII модуль курса: Заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы лошадей Ветеринарная клиника КСК «Новый век»
17 - 19 февраля 2017г. «Школа ветеринарной паразитологии» г. Томск, ул. Басандайская, д. 63., Парк-отель «Энергетик»
24 - 25 февраля 2017г. СПб ветеринарная хирургическая конференция 2017 г. Санкт-Петербург, Московский пр. 97а, гостиница «Holiday Inn-Московские ворота», станция метро «Московские ворота»
1 - 3 марта 2017г. XVI Байкальская ветеринарная конференция Иркутск
10 - 12 марта 2017г. 6-й Международный ветеринарный дерматологический симпозиум Санкт-Петербург, гостиница Холидей Инн Московские ворота
15 - 16 апреля 2017г. Лабораторная диагностика в ветеринарной медицине 2017 г. Санкт-Петербург, Московский пр. 97а, гостиница «Holiday Inn-Московские ворота», станция метро «Московские ворота»
21 - 24 апреля 2017г. Московский международный ветеринарный конгресс Москва, ГК Измайлово
11 - 12 мая 2017г. 1-я Всероссийская конференция по ветеринарной иммунологии (ВКВИ-2017) ФГБНУ ВИЭВ имени Я.Р. КОВАЛЕНКО
6 - 10 июня 2017г. ACVIM FORUM 2017 - AMERICAN COLLEGE OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE National Harbor, MD, Gaylord National Resort and Convention Center
2 - 3 сентября 2017г. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ Санкт-Петербург, гостиница Холидей Инн Московские ворота
7 - 9 сентября 2017г. ESVD-ECVD Annual Congress 2017 Lausanne, Switzerland
25 - 28 сентября 2017г. WSAVA Congress 2017 Copenhagen, Danmark
25 - 28 сентября 2018г. WSAVA Congress 2018 Singapore

>> Перейти в календарь событий